CALCIOMERCATO LAZIO | Fabrizio Romano: "La Lazio vuole concludere per Tchaouna. Offerto un contratto..."

Con il campionato ormai definitivamente alle spalle bisogna, ormai, solo guardare alla prossima stagione per costruire una rosa che possa garantire solidità e continuità sui tre fronti in cui la Lazio sarà chiamata a scendere in campo (Campionato, Europa League, Coppa Italia).

Tchaouna e la Lazio

Le voci e le indiscrezioni cominciano ad infittirsi e l'ambiente laziale sta seguendo con attenzione anche la vicenda Tudor-Lotito che sta agitando l'etere biancoceleste. La società biancoazzurra però vuole mettere già a segno i primi colpi ed il primo che dovrebbe arrivare in quel di Formello è Loum Tchaouna, jolly d'attacco che si è messo ben in mostra alla Salernitana rivelandosi una delle poche note liete della stagione dei campani.

L'affare secondo quanto emerge in questi giorni dovrebbe essere in dirittura d'arrivo con l'ex Salernitana pronto a vestirsi di biancoceleste da qui a poco. Le parti stanno cercando l'intesa definitiva limando tutti dettagli.

Per fare chiarezza sulla situazione è intervenuto anche il noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano.

Il tweet di Fabrizio Romano

Secondo l'esperto di calciomercato la Lazio ha inviato una proposta formale a Tchaouna fino a giugno 2028, la società biancoceleste pagherà poi gli otto milioni di clausola rescissoria così da anticipare la concorrenza di club tedeschi e francesi