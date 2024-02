I numeri e le statistiche della Lazio contro il Torino

Giovedì sera alle 20.45 la Lazio giocherà a Torino contro i granata per il recupero della 21° giornata non disputata per l'impegno Supercoppa giocata in Arabia in concomitanza con la data di quella giornata di Campionato. Sarà una partita difficilissima con Sarri che da quando siede sulla panchina della Lazio non ha mai battuto il Torino in trasferta e storicamente non è mai stato un campo facile per i biancocelesti. A complicare il tutto saranno le assenze biancocelesti, ancora ai box Rovella, Patric e Zaccagni, mentre c'è qualche speranza per Vecino. L'ultima vittoria della Lazio in quel di Torino risale al gol allo scadere di Felipe Caicedo e per poter ancora sperare ed ambire ad un piazzamento valido per la Champions League la parola d'ordine può essere solo la vittoria. Ricordiamo in oltre che può considerarsi a tutti gli effetti un big match, perchè i ragazzi di Ivan Juric distano appena un punto dalla Lazio, che nella peggiore delle ipotesi giovedì sera potrebbe ritrovarsi persino dietro il Torino.

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha pubblicato le statistiche e lo storico della Lazio contro il Torino, ecco il resoconto:

"La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Torino.

Una partita che vede i numeri a sfavore della Lazio: su 68 gare di Serie A a Torino infatti, i biancocelesti hanno vinto 15 volte, l`ultima per 3-4 nel novembre 2020.

Completano il dato 28 sconfitte (la più recente è il 3-1 del maggio 2019) e 25 pareggi (manca dallo 0-0 dell`agosto 2022). Sono inoltre 78 i gol realizzati dai capitolini, contro i 103 dei granata.

Precedenti totali: 149 (43 vittorie Lazio, 61 pareggi, 45 vittorie Torino)

Ultima vittoria Lazio: 2-0 (27.09.2023)

Ultima vittoria Torino: 0-1 (22.04.2023)

Ultimo pareggio: 0-0 (20.08.2022)

Gol totali Lazio: 189

Gol totali Torino: 186

Vittorie con più gol realizzati in Piemonte: 0-4 Lazio (2006) - 5-1 Torino (1947)"