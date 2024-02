Medaglia d'argento in Spagna per l'Under 11 della Lazio

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha pubblicato i risultati delle giovanissime aquile dell'Under 11 della S.S. Lazio, che in Spagna nel Torneo Internazionale FIT 24 hanno ottenuto una preziosissima medaglia d'argento. Questi giovanissimi ragazzi classe 2013 hanno portato in alto il nome della S.S. Lazio onorando la sua storia con un bel risultato che sicuramente da prestigio e gioia per questi giovanissima atleti biancocelesti.

Questo il resoconto del percorso nel torneo disputato, pubblicato dalla S.S. Lazio sul proprio sito:

"Grandi soddisfazioni arrivano dai giovanissimi aquilotti della Scuola Calcio. I biancocelesti classe 2013 guidati da Ivano Iannuzzi volano in Spagna. La Lazio Under 11 conquista la medaglia d`argento al Torneo Internazionale FIT 24 `Promises Edition`.



I giovanissimi aquilotti superano il girone eliminatorio vincendo 9-1 contro gli spagnoli dell`AT.C. Sant Pol, 1-0 contro il CF Badalona, arriva la vittoria anche con i francesi dell`ET.S. De St. Jean Du Pin per 5 a 0 e nella quarta ed ultima partita vincono 1-0 contro la CS Academy.

La Lazio stacca il pass per i quarti di finale a punteggio pieno dopo 4 vittorie in altrettante sfide. I ragazzi di mister Iannuzzi si impongono anche sui pari età del Northern Academy con il risultato netto di 6 a 0.

Nella semifinale la Lazio batte lo Sporting Lisbona 2-1 grazie alle reti di Lima e Umbrello e conquista la finalissima. Nell`ultimo atto della kermesse, si contendono il titolo Lazio e FC Les Lilas. I biancocelesti tengono testa ai francesi, Gli aquilotti passano in vantaggio con le reti di Umbrello e D`Ascenzi, ma in zona cesarini gli avversari acciuffano il pari di 2-2. Sono i calci di rigore a condannare i biancocelesti al secondo posto.

Un ottimo percorso quello disputato dalle aquile classe 2013 di Ivano Iannuzzi nel prestigioso torneo internazionale, la Lazio fa ritorno dalla Spagna con la medaglia d`argento al collo. Arriva anche la soddisfazione personale per il giovanissimo aquilotto Tommaso Umana eletto come miglior giocatore della manifestazione."