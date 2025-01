Calciomercato Lazio, Casadei: l'unico ostacolo è la formula

Continua il calciomercato dei biancocelesti. La società di Lotito sembra aver cambiato strategia, rispetto agli altri anni, per quello che riguarda il mercato invernale. Il direttore sportivo Fabiani è in costante lavoro per trovare soluzioni utili alla squadra di Baroni e il settore di campo più interessato è quello del centrocampo.

Il nome che ha preso piede nelle ultime ore è quello del giovane Cesare Casadei, giocatore di proprietà del Chelsea che piace da parecchio tempo alla Lazio. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta nuovi dettagli per quella la trattativa sull'asse Roma-Londra, riepilogando le posizioni delle parti, le cifre e la possibile formula per il trasferimento del calciatore.

I dettagli della trattativa

Parliamo di una trattativa che si è infiammata nelle ultime ore di calciomercato. La Lazio ha acceso i fari sul calciatore italiano ed ha accelerato per portarlo quanto prima nella capitale.

L'offerta per Casadei quindi c'è, ed è anche sostanziosa. Così sostanziosa che sta convincendo il Chelsea, parliamo di 13 milioni di euro a fronte della richiesta del club inglese di 15, ma la formula no ed è quello l'ostacolo. Come spiega Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani vorrebbero procedere con il prestito biennale e poi il riscatto, ma per le operazioni dall'estero si può chiudere solo il prestito gratuito fino a giugno. Oltre a ciò, al club inglese non quadrano i termini del riscatto, pagamento, dilazioni e recompra. Il Chelsea, inoltre, può definire solo un altro prestito (ne sono previsti sei) e non può sbagliare i calcoli, altrimenti si rischierebbe una situazione analoga a quella di Kolo Muani con la Juve. Per la Lazio sarebbe più facile prenderlo a fine mercato, con il gong fissato al 3 febbraio, ma il rischio è che un club tra Monaco e Torino chiuda in settimana, anche se l'azzurrino preferirebbe arrivare nella Capitale.

La scelta di Casadei

Il giovane centrocampista italiano ha avuto tanti interessamenti. Importanti e concreti sondaggi sono stati fatti anche dall'Italia. Casadei infatti non piace solo alla Lazio ma anche al Napoli di Antonio Conte, che qualche settimana fa aveva allacciato qualche timido contatto con il Chelsea e al Torino di Urbano Cairo. La società granata ha fatto un'offerta di 10 milioni, che non è stata però ritenuta sufficiente.

A parte le trattative tra club sta prendendo forma anche quella che è la volontà del centrocampista italiano. Casadei infatti sposerebbe ben volentieri l'arrivo con la maglia della Lazio e mettersi a disposizione del tecnico Marco Baroni.