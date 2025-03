Numeri da incubo al Meazza: Zaccagni per sfatare il tabù

La gara di questa sera contro il Milan si rileva particolarmente insidiosa. La squadra di Conceicao è in cerca di una vittoria dopo due ko consecutivi con Torino e Bologna, inoltre c'è anche da considerare il dato storico: in Serie A la Lazio ha battuto il Milan al Meazza una sola volta dal 1990 e ha trovato solo tre vittorie negli ultimi 60 anni.

Dati da tabù che i biancocelesti sognano di sfatare già nell'appuntamento di questa sera alle ore 20:45. La squadra di Baroni cercherà anche di riconquistare il quarto posto agguantato dalla Juventus che sarà invece impegnata domani sera contro il Verona.

Zaccagni alla guida della Lazio per sfatare il tabù rossonero

Il Capitano biancoceleste insegue la prima rete a San Siro contro il Milan proprio nel giorno in cui festeggia la 150esima presenza con la maglia della Lazio. Mattia Zaccagni non è mai andato a segno negli ultimi 12 incontri al Meazza con Inter e Milan sia in Serie A che in campionato. Il numero 10 di Baroni, vicinissimo alla doppia cifra stagionale con 9 goal e 8 assist tra campionato e Europa League, potrebbe rivelarsi il jolly della Lazio quest'oggi, per riprendersi dal deludente pareggio con il Venezia in Serie A.

Possibile formazione antimilan

Nella rifinitura di ieri a Formello il tecnico toscano ha inaspettatamente mischiato le carte: come riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, dovrebbero essere confermati Rovella e Guendouzi come coppia di centrocampo, con Vecino a disposizione in panchina, dopo tre mesi lontano dal campo. Un'altra novità contro i rossoneri potrà essere Patric dal 1' accanto a Gila, per far rifiatare Romagnoli dopo l'affaticamento all'adduttore accusato nel corso della gara in Coppa Italia con l'Inter. Mentre in porta dovrebbe essere confermato nuovamente Mandas al posto di Provedel. Sulle fasce laterali Marusic sarebbe favorito a Lazzari a destra e Tavares a sinistra. Data l'assenza di Castellanos, Tchaouna sarebbe in vantaggio su Noslin come centravanti, accompagnato da Dia sulla trequarti e con Zaccagni a destra e Isaksen a sinistra.