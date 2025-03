Biglia: "Alla Lazio i miei anni migliori in Italia. Sul paragone con Rovella..."

A poche ore dal match delle 20:45 che vedrà scendere in campo Milan e Lazio allo Stadio San Siro, il doppio ex, Lucas Biglia, è stato il protagonista di una lunga intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport. Oggi l'ex centrocampista biancoceleste allena l'Under 17 Elite dell'Us Aldini. Di seguito l'intervista a Lucas Biglia.

A Roma mi sono trovato benissimo con Petkovic, Reja, Pioli e Inzaghi. Sono stati gli anni migliori per me qui in Italia, inoltre Pioli l’ho anche ritrovato al Milan solo l’ultimo anno. Alla Lazio ha indossato anche la fascia di capitano. Eravamo molto vicini a vincere due volte la Coppa Italia e una la Supercoppa italiana in finale con la Juventus ma non ci siamo riusciti. Per Baroni non è stato facile arrivare dopo Inzaghi e Sarri ma è stato in grado di rilanciare alcuni giocatori che non avrebbero trovato spazio in altri club, inoltre propone un calcio molto propositivo e a volte corre anche dei rischi.