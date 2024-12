Lazio-Napoli, Dele-Bashiru nel pre: "Servirà una partita perfetta. Sto migliorando molto e spero di..."

Manca ormai poco al fischio d’inizio di Lazio-Napoli, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un doppio confronto intenso per i biancocelesti di Marco Baroni, che dopo la sfida di questa sera all'Olimpico si troveranno nuovamente di fronte ai partenopei tra tre giorni, questa volta allo Stadio Diego Armando Maradona, in una big match di campionato ad alta quota. Per ora però, il focus è tutto sul match di questa sera: gara secca, con eventuali calci di rigore in caso di parità. La squadra vincente si qualificherà ai quarti, dove affronterà la vincitrice tra Inter e Udinese. L’Olimpico dovrà essere l'arma in più per la Lazio: un autentico fortino in questa stagione, dove Rovella e compagni sono ancora imbattuti.

Intervenuto ai microfoni di LSC, Dele-Bashiru ha presentato il match contro i partenopei. Queste le sue parole:

Dele-Bashiru

Cosa rappresenta questa Coppa per voi?

È una competizione importante per noi, oggi è la prima gara in questa competizione, tutta la squadra vuole ottenere un grande risultato per i tifosi anche se non sarà facile

Come si batte il Napoli?

Abbiamo fatto delle sessioni di analisi con il mister e con la squadra, è un avversario veramente tosto che è primo in classifica e servirà una partita perfetta

Sei contento alla Lazio?