Cardone: "C'è connessione tra Gattuso e i calciatori della Lazio..."

“C’è una connessione clamorosa tra i calciatori della Lazio e Gattuso…", sono queste le parole di Cardone, intervenuto ai microfoni di Radio Sei.

Non eseguono quello che chiede il tecnico come un obbligo, ma perchè davvero credono in quello che fanno. Sono stati convinti dall’allenatore. La sua gestione della squadra, lo scambio, ascoltare i calciatori è un lavoro che per il tecnico costa un’ulteriore classifica. E’ bellissimo avere un tecnico che si occupa delle esigenze del tecnico. Il calcio che applicano è dispendioso, ma bellissimo. Talmente unico e non a caso celebrato da tutto il mondo del calcio. La squadra ci sta indicando la strada anche a noi osservatori. Vanno appoggiati e sostenuti in questa filosofia che senza dubbi è anche rischiosa. Adesso c’è un ulteriore test per certificare tutto questo. Arriva il Parma, le motivazioni non te le dà l’avversario in se. Devi dare dimostrazione di avere la stessa ferocia che ti portano ad essere così concentrato al punto di investire tante energie.