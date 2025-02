Lazio-Monza, i numeri dei lombardi: solo due successi fin qui

Dopo essere tornata al successo lo scorso lunedì, battendo all'Unipol Domus il Cagliari di Davide Nicola, la Lazio ripartirà da domenica davanti al proprio pubblico: domenica alle 15.00 i biancocelesti saranno opposti al Monza di Bocchetti, alle prese con una disperata rincorsa alla salvezza. Con la Fiorentina uscita vincente dal recupero del Franchi contro l'Inter di Inzaghi, la Lazio non occupa più in solitaria il quarto posto, oggi condiviso proprio assieme ai viola. Zaccagni e compagni sono chiamati già da domenica a tornare al successo casalingo, che manca da quattro giornate: dalla sconfitta con l'Inter ai due pareggi con Atalanta e Como, passando poi per il ko interno contro la Fiorentina. Fino al 16 dicembre la squadra di Baroni era riuscita a rimanere imbattuta all'Olimpico, ma dal ko interno contro i nerazzurri, i biancocelesti non hanno più trovato i tre punti

I numeri del Monza

E' il Lecce ad avere il peggior attacco della Serie A, oltre che la difesa più battuta dell'intero campionato: eppure, è il Monza a guardare tutti dal basso, dopo i soli tredici punti raccolti nelle prime 23 uscite stagionali. Solo due successi da agosto, per una squadra che assieme all'Hellas di Zanetti vanta il numero più alto di sconfitte fin qui. Sono quattordici fino a questo punto le gare perse dai lombardi, che tra avvicendamenti in panchina e cessioni invernali, vedono ridotte all'osso la speranza salvezza. Al momento questa dista otto punti, con Cagliari ed Empoli ad occupare sedicesimo e diciassettesimo posto in classifica. Se con Alessandro Nesta in panchina le cose non sono iniziate nel migliore dei modi, con Bocchetti non è arrivata l'agognata sterzata.

Cessioni e nuovi arrivi: Keita Balde Diao torna in Serie A

“Non ho visto uno smantellamento, mi aspetto molto da chi è arrivato”. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico dei lombardi, che ha analizzato così le partenze di Bondo e Maldini su tutti, vedendo arrivare al loro posto Silvere Ganvoula e Keita Balde Diao. L'ex biancoceleste è tornato in Serie A, e con ogni probabilità potrebbe trovare minutaggio proprio all'Olimpico. Resta serrato il ballottaggio tra i pali tra Pizzignacco e Turati, per un Monza che solo in due occasioni fin qui è riuscito a mantenere la propria porta inviolata: il 17 agosto nella trasferta di Empoli, e nel match del Bentegodi vinto per 0 a 3.