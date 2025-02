Rovella: “Monza? La stiamo preparando nel migliore dei modi. Il rapporto con Guendouzi…”

La Lazio vuole dare seguito alla vittoria esterna di Cagliari e domenica ci sarà l’occasione di farlo con il Monza: i biancocelesti non vincono in Serie A davanti ai propri tifosi dal 24 novembre, Baroni e la squadra vogliono invertire questo trend, lo Stadio Olimpico deve tornare ad essere un fortino come lo è stato ad inizio stagione. Vecino e Patric stanno ritrovando la condizione, Baroni potrà riabbracciarli a stretto giro. Anche i nuovi acquisti potranno dare il loro contributo: Belahyane, Ibrahimovic e Provstgaard saranno sicuramente a disposizione per la gara di domenica. All’interno del Match Program di Lazio-Monza, l’ex Nicolò Rovella ha presentato così il match.

Nico, altri tre punti pesanti in paio: dopo il Cagliari, c'è il Monza.

Sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Ci teniamo a vincere davanti ai nostri tifosi e stiamo preparando la partita contro il Monza nel migliore dei modi.

In trasferta 4 vittorie nelle ultime 5, in casa una: è solo un caso?

Credo che sia solamente un caso perché le prestazioni ci sono sempre state, sia in casa che fuori. Magari abbiamo avuto qualche disattenzione che ci è costata qualche punto. Per questo dovremo essere concentrati già dall'inizio perché domenica non sarà una gara facile.

Ritrovi il Monza: cosa ti ha insegnato, campo a parte, quell'anno?

Sono stato molto fortunato perché quando ero a Monza c'era ancora il Presidente Berlusconi, insieme a Galliani ovviamente. Anche Palladino è stato fondamentale, insieme mi hanno aiutato tanto e dato fiducia. Tutto questo mi ha dato una spinta in più e ci tengo ancora a ringraziare il Presidente, anche se ora non c'è più. Ogni tanto invece sento ancora Galliani. Monza rimarrà sempre una tappa fondamentale per la mia crescita.

Nella pagina successiva il proseguo dell’intervista