GdS | per Tavares debutto europeo con la Lazio e “derby” contro il Porto

Stasera la Lazio scenderà in campo contro il Porto allenato da mister Farioli in una sfida che segnerà un vero e proprio banco di prova per i biancocelesti. La squadra di Baroni, finora, non ha mai incontrato una big europea nel proprio percorso e le tre partite precedenti sono state vinte contro squadre, sulla carta, inferiori rispetto all’avversaria di stasera. La Lazio cercherà la quarta vittoria e i 12 punti (che potrebbero valere la qualificazione alle fasi successive dell’Europa League) con il solito gioco brillante e in grado di coinvolgere tutti: uno, in particolare, potrebbe essere proprio il terzino Nuno Tavares.

Nuno Tavares ricerca il debutto europeo con la Lazio

Tavares è sicuramente la grande scoperta di quest’anno, non solo per la Lazio e per la dirigenza, fiera della propria scelta, ma, in generale, per il campionato di serie A e per lo scenario europeo. Il terzino non stupisce solo peri numerosi assist fornire finora (otto in campionato), ma soprattutto per la corsa, la spinta, la dinamicità e la forza che dimostra in campo. Nelle tre precedenti partite di Europa league, Baroni ha scelto di farlo riposare, preservandolo proprio per le sfide di campionato e ha optato per altri compagni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa volta, probabilmente, sarà proprio il turno di Tavares, pronto al debutto europeo con la maglia della Lazio. La scelta sul terzino portoghese si ricollega alla squalifica ottenuta in campionato contro il Como che lo ha costretto a sedersi in tribuna match contro il Cagliari, oltre che la voglia di forgiare, anche in Europa, le capacità del portoghese.

Continua nella pagina successiva