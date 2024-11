Il Messaggero | contro il Porto turn over, Zaccagni si candida: le possibili scelte

Stasera la Lazio si prepara ad affrontare in Europa League una big come il Porto, allenato dal mister italiano Farioli. Si tratta di una sfida importantissima per continuare la scia dei risultati positivi ottenuti finora: tre vittorie contro tre squadre, rispettivamente Dinamo Kiev, Nizza e Twente. Stasera, probabilmente, andrà in scena una partita e una Lazio piena di cambi, a dimostrazione dell’importanza di tutti in questa squadra e della capacità di sfruttare ogni punto di forza dell’organico biancoceleste.

Zaccagni si candida

Stasera scenderà in campo la solita Lazio rivoluzionaria negli interpreti, ma non nell’atteggiamento: ci si aspetta il solito gioco entusiasmante, brillante, dinamico. Rispetto al Cagliari, si pensa ad otto cambi: soprattutto Zaccagni. Come riportato da Il Messaggero, il numero 10 della Lazio, in questa edizione di Europa League, non aveva mai giocato da titolare ma solo da subentrato. Il capitano, dopo aver festeggiato il ritorno in campo con il rigore decisivo contro il Cagliari, stasera punterà la rivincita contro il Porto, essendo stato proprio lui a segnare contro i portoghesi il 17 febbraio 2022 con un tacco d’autore, valso sul vantaggio nello spareggio in trasferta. In quel match, guidato da mister Sarri, Zaccagni fu uno dei migliori, nonostante la sconfitta in rimonta e l‘ammonizione che lo costrinse a saltare il ritorno all’olimpico (terminato 2-2).

