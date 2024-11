Genoa-Como fa ripartire la Serie A in un giovedì inedito

Novità importante per l'inizio di una giornata di Serie A. Aprirà infatti stasera, giovedì 7 novembre, la dodicesima gara di campionato. La sfida sarà quella tra Genoa e Como allo stadio Luigi Ferraris, orario 20.45. Gli amanti del calcio dovranno quindi sintonizzarsi in linea con questa assoluta novità, nonchè i tantissimi tifosi abituati a vivere di Fantacalcio dovranno ricordarsi di questa novità in questa settimana di calcio per poter schierare la formazione per tempo.

Il motivo di questo particolare anticipo

In tanti si domandano come mai questa novità nell'anticipare a giovedì l'inizio di una giornata di campionato. A Genova in questo week-end c’è il "Rally della Lanterna", motivo per il quale lo stadio Ferraris sarà opzionato sabato 9 e domenica 10 ed è stato disposto il cambio di data per la gara di campionato. È l'evento conclusivo della Coppa Italia Rally, nel capoluogo ligure sono attese 170 auto e i piloti più forti. La manifestazione fa parte del programma degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e si articolerà nel centro della città (lì dove sono state fissate partenza e arrivo), con il piazzale antistante lo stadio Ferraris che sarà adoperato quale area di sosta e assistenza per le auto e i rispettivi team.

Probabili formazioni Genoa-Como

Genoa (3-5-2): Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Ekhator, Pinamonti All. Gilardino

Como (4-2-3-1): Audero, Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Cutrone, Paz; Belotti. All. Fabregas