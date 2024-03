Acerbi-Juan Jesus e Frosinone-Lazio, le decisioni del giudice sportivo

Nella giornata di ieri è stato uno degli argomenti più discussi: il confronto tra Acerbi e Juan Jesus, che secondo il difensore del Napoli ha avuto uno sfondo razziale a differenza del giocatore nerazzurro che ha sostenuto di non aver utilizzato espressioni razziste.

Tra le decisioni del giudice sportivo si attendeva anche una comunicazione in merito a questo, dato che già nella giornata di ieri si parlava di una possibile squalifica di 10 giornate proprio ai danni di Acerbi.

Decisione che però è stata momentaneamente rimandata. Qui di seguito quanto scritto a referto:

Il giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli.



Riguardo la sfida tra Frosinone e Lazio, vinta 2-3 dai biancocelest, la squadra di casa è stata multata 2.000€ per un lancio di un accendino in campo da parte dei tifosi. in casa Lazio invece, confermata la diffida per Luca Pellegrini.