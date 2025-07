Sarri: “Non potevo lasciare il popolo laziale. Il percorso...”

A quasi un anno e mezzo dal suo addio, l’allenatore toscano, Maurizio Sarri, si prepara a iniziare la sua seconda avventura sulla panchina biancoceleste, spinto dal forte legame con l’ambiente e dalla voglia di completare un percorso lasciato a metà.

Le dichiarazioni del Comandante

“Non potevo lasciare il popolo laziale, il percorso non era stato completato”, ha confidato Sarri, secondo quanto riportato dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto insieme al tecnico, accompagnata da parole che trasudano emozione e riconoscenza.

Ma non è mancato un pensiero speciale anche per Napoli, la città che più di tutte ha segnato la carriera dell’allenatore: “A Coverciano dovrebbero rendere obbligatorio per gli allenatori un anno a Napoli, per quello che la città dà e rappresenta”, ha detto Sarri. Una dichiarazione che va oltre il calcio, toccando il valore dell’esperienza partenopea.

Il post di Zazzaroni