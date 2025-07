Il ds. Pinzani: “Rinnovo? Ringrazio in modo particolare Enrico Lotito. Sugli obbiettivi…”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo della Lazio Women Pinzani ha fatto un quadro generale sulla situazione delle biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni

Fabiani l’ha detto sullo scherzo, ma c’è un fondo di verità importante. Il lavoro e la figura di Grassadonia sono importanti per il gruppo e tante ragazze sono contente e lo saranno ancora di più nel continuare questo percorso con lui. Io personalmente sono contentissimo di continuare con lui e so che le ragazze non vedono l’ora di iniziare. È un modus operandi della società questo, valorizzare sempre quello che abbiamo in casa e l’erba del vicino non è sempre più verde. La figura di Grassadonia è importante e su questa falsariga abbiamo deciso di improntare il mercato, cercando nel limite del possibile di mantenere l’ossatura e togliere solo le ragazze che non facevano parte del nostro progetto. La Lazio che inizierà la prossima stagione, ricalca quella della scorsa.