ESCLUSIVA | Zaccagni, parla l'agente: "Voleva solo rinnovare, nella Lazio incide"

Al termine della sfida tra Lazio ed Hellas Verona abbiamo intercettato l'agente di Mattia Zaccagni, autore del gol vittoria, Mario Giuffredi. Si è espresso sul rinnovo dell'esterno dei numeri che lo stanno caratterizzando in questa esperienza. Qui di seguito le sue parole in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Sul rinnovo:

Era un anno che ne stavamo parlando, ma la volontà del ragazzo era quella di rinnovare. Abbiamo aspettato parecchio ma siamo felici.

Gol di stasera e incidenza nella squadra

È un giocatore che incide, basta vedere il numero di partite e di gol che ha fatto. Ha segnato sei gol saltando anche diverse partite per infortunio. Si vede quanto un giocatore incide nella squadra.

Ha concluso con un commento sulla posizione da esterno di centrocampo: