Europa League | Lazio-Porto: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il big match europeo tra Lazio e Porto, valido per la 4° giornata di UEFA Europa League. La squadra di Marco Baroni scenderà in campo con l’obiettivo di confermare un percorso europeo fin qui perfetto: tre vittorie su tre e il 1° posto nella nuova maxi-classifica da 36 squadre. L’atmosfera è da Champions League, e tra i tifosi biancocelesti l’attesa per questa partita è logorante.

Il Porto, guidato da Vítor Bruno, occupa attualmente il 19° posto con 4 punti, ma ha già messo a segno un pareggio importante contro il Manchester United, dimostrando una crescita continua in tutte le competizioni: tra campionato e coppe sono infatti 7 le partite consecutive senza sconfitta. Per la Lazio sarà una sfida di carattere, e la squadra di Baroni dovrà mettere in campo tutta la grinta e il cuore che l’hanno contraddistinta in questo avvio di stagione.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Porto

LAZIO (4-2-3-1) :

Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

PORTO (4-2-3-1):

Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Eustaquio; Vieria, Loader, Galeno, Samu Omorodion. All. Bruno.