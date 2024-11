Lazio-Porto | Dove vedere il match in tv e in streaming: le info

Archiviata la vittoria contro il Cagliari in Serie A, la Lazio è pronta a sfidare per la quarta giornata di Europa League il Porto di Vitor Bruno. Le due squadre scenderanno in campo quest'oggi alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma. Per la Lazio di Marco Baroni la gara contro il portoghesi sarà un'importante test per dimostrare la crescita del club capitolino in questi ultimi mesi. Al terzo posto in campionato e capolista in Europa, gli aquilotti guidano infatti la classifica della coppa europea con 9 punti, frutto di tre vittorie consecutive contro la Dinamo Kiev, il Nizza e il Twente, la Lazio sta realizzando un ottimo percorso nelle due competizioni.

