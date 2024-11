Baroni nel pre: "La prestazione non la sbagliamo. Voglio vedere la gioia dei ragazzi..."

Manca ormai pochissimo a Lazio-Porto, gara valida per la 4° giornata di UEFA Europa Europa League, anche se l'attesa è quella di una gara da Champions. I tifosi aspettano da settimane questo incontro, che rappresenta un crocevia importante per quanto riguarda le ambizioni europee della squadra allenata da Marco Baroni. La Lazio arriva forte delle sue 8 vittorie negli ultimi 9 incontri, ma il Porto non è da meno, con la squadra di Vítor Bruno che è in netta crescita ed è imbattuta nelle ultime 7 uscite stagionali. Si prospetta una grandissima partita, proprio come annunciato dal tecnico biancoceleste nella serata di ieri in conferenza stampa. Proprio Baroni, a pochi minuti dal fischio d'inizio, ha presentato la partita ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

Quanto è curioso di scoprire a che livello è arrivata la Lazio?

Io ho detto ai ragazzi, arrivano queste partite e c'è dietro un percorso. Oggi la squadra deve andare in campo con una grande personalità perché questo livello di avversario e queste gare lo richiedono, ma la squadra lo farà ne sono certo. È una partita difficile, aperta però ce la giocheremo, la prestazione non la sbagliamo.

Guendouzi è difficile da lasciare fuori

Sì sono d'accordo, Guendo è il nostro leader emotivo della squadra perché ha una grande mobilità. È presente in tutte le nostre azioni, anche in fase difensiva. Ha questo modo di impattare la partita anche dal punto di vista emotivo e sicuramente per noi è un giocatore fondamentale. Lo sono tutti, ma lui in particolare ha già un percorso e uno spessore internazionale, e ora che si è calato dentro il ruolo dal punto di vista della richiesta che gli stiamo facendo Ci sta dando un grande contributo, e risponde sempre presente

Credevi ci fosse questo momento a questo punto della tua carriera?

Io sapevo di avere questa chance importante dal primo giorno, dal primo minuto l'ho iniziato a vivere con la squadra. Ho trasmesso con chiarezza quello che era la nostra proposta e la squadra, anche se siamo all'inizio, sta ricercando prestazione dopo prestazione questa crescita e oggi è una partita veramente difficile. L'avversario l'ho osservato, è veramente di grande livello. Oggi voglio vedere la gioia di affrontare una gara così proprio per come ci arriviamo, dal momento in cui siamo.

L'allenatore biancoceleste ha poi proseguito sulle frequenze di LSC: