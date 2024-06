Reja: "Baroni farà ricredere i tifosi, i mugugni diventeranno applausi. E su Tudor..."

Edy Reja è stato intervistato dal quotidiano Il Messaggero per commentare l'imminente incontro tra Italia e Albania, match che segnerà l'inizio dell'Europeo per entrambe le squadre. Reja, avendo ricoperto il ruolo di commissario tecnico dell'Albania dal 2019 al 2022, sente questo confronto molto vicino. L'ex CT ha condiviso anche le sue riflessioni sulla Lazio, in particolare riguardo alla recente partenza di Tudor, con cui ha avuto l'opportunità di lavorare in passato. Reja ha espresso un'opinione ben precisa riguardo alla separazione con l'allenatore.

Sapevo che la sua forte personalità potesse diventare un problema. Igor ha le sue idee e le impone allo spogliatoio. Ci può essere un rigetto.

Reja applaude, invece, la scelta di Lotito di affidare la panchina a Baroni. Il goriziano applaude il collega per le salvezze con Lecce e Verona definendoli due miracoli conquistati nonostante le tante cessioni. Secondo Reja, Baroni ha abilità fuori dal comune poi prosegue: