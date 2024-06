CdS | Lazio, Baroni avrà 4 acquisti: uno è Tchaouna, ecco gli altri 3

Baroni avrà quattro acquisti. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che nella edizione odierna, fa i nomi dei possibili arrivi in casa Lazio, dopo gli adii sicuri di Kamada, Felipe Anderson e Luis Alberto.

Un terzino sinistro, un 10, un centravanti.

Tchaouna, 20 anni, ex ala della Salernitana dovrebbe essere ufficializzato appena sarà versata la clausola da 8 milioni. I profili invece degli altri giocatori sono per un terzino sinistro, un 10 e un centravanti.

Lazio, il nome del terzino

Baroni avrebbe fatto due nomi di suoi ex giocatori già allenati: Cabal del Verona e Doig del Sassuolo.

Il profilo del “10” cercato dalla Lazio

L'unico nome in circolazione per sostituire Luis Alberto e avere il ruolo del “10” è quello di Stengs del Feyenoord.

Lazio, i nomi per il centravanti

Ancora da capire se rimarrà o no Castellanos: per l’attacco si continua a trattare Noslin, sempre ex giocatore allenato da Baroni al Verona.

Arriverà a breve un'offerta all'Hellas per il pacchetto Noslin-Cabal. Le richieste sono 1515 per l’olandese e 10 per il terzino colombiano, ma Lotito proverà ad offrire un totale di 15 milioni più una contropartita (Basic o Cancellieri).

Nel caso si complichi la trattativa per Noslin, Bazdar del Partizan Belgrado, classe 2004 con 8 gol in 31 partite. Valore circa 7 milioni.