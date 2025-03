Lazio-Torino, i giocatori diffidati in casa biancoceleste

Obiettivo riscatto contro il Torino

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita a Bologna, la Lazio torna in campo all’Olimpico per affrontare il Torino. La squadra di Baroni è chiamata a una reazione immediata per rimettersi in carreggiata e riprendere il cammino in campionato, proprio davanti al proprio pubblico.

Occhio ai diffidati

In questa fase cruciale della stagione, l’attenzione ai cartellini diventa fondamentale. Contro i granata mancherà già Vecino, fermato per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato al Dall’Ara. Restano sotto osservazione Belahyane, Guendouzi e Isaksen: un’altra ammonizione farebbe scattare lo stop per la prossima partita contro l’Atalanta, in programma il 6 aprile.