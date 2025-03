Thiago Motta via dalla Juventus: voci su un ex Lazio

La Juventus continua a singhiozzare in campionato. Il bel gioco è sempre mancato ed ora iniziano a mancare pure i risultati. C'è preoccupazione nell'ambiente bianconero e l'operato di Thiago Motta inizia ad essere bocciato in largo e lungo. La società potrebbe intervenire in tal senso esonerando l'attuale allenatore. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un ex Lazio, a riportarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Ecco il nome del possibile sostituto

Questa la clamorosa voce che sta scuotendo l'ambiente juventino: Thiago Motta via subito. La società bianconera avrebbe deciso di esonerare Thiago Motta con effetto immediato, prima della gara contro il Genoa. Come suo sostituto è stato scelto un ex Lazio, ovvero Igor Tudor. Il tecnico croato, infatti, avrebbe già accettato un contratto fino a fine stagione con l'opzione di prolungamento fino al 2026.

L'allenatore e quanto fatto finora

Attualmente la Juventus di Thiago Motta si trova in quinta posizione con 52 punti raccolti. Il piazzamento in Champions League è fondamentale per la vecchia signora, in termini economici, di prestigio e per le ambizioni societarie. L'attuale allenatore bianconero, classifica a parte, non sta convincendo dal punto di vista del gioco. La società non è convinta da quanto finora e visto sul campo. Inoltre molto deludente l'eliminazione raccolta in Champions League contro la modesta squadra olandese del Psv Eindhoven.