ESCLUSIVA | Apolloni: "Il Parma ha coraggio. Cancellieri? Lazio ambiente difficile…"

Dopo il pareggio contro il Ludogorets la Lazio è attesa al Tardini dal Parma, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta maturata nella scorsa giornata. Gli uomini di Baroni non sono riusciti a sfondare il fortino bulgaro, ma hanno la possibilità di continuare a macinare punti in campionato per rimanere aggrappati al trenino delle prime, cercherà di farlo senza due giocatori importanti come Dia e Vecino che hanno dato forfait per la trasferta emiliana per qualche problemino fisico.

Per presentare il match tra biancocelesti e Ducali abbiamo intervistato in esclusiva un importante ex gialloblù con cui ha vinto tutto in quegli anni d'oro, Luigi Apolloni.

