FORMELLO | Parma-Lazio: scelte obbligate a centrocampo

La Lazio è attesa dalla trasferta di Parma dopo il pareggio europeo, per Marco Baroni tante le assenze che fanno scattare l’emergenza al centro del campo visto l’infortunio muscolare di Vecino e la lungodegenza di Castrovilli. Al Tardini non ci sarà nemmeno Dia che ha riportato una distorsione alla caviglia oltre a Nuno Tavares. Tante assenze, insomma, per l’allenatore toscano costretto a scelte obbligate tenendo anche conto delle energie spese contro il Ludogorets. In mediana straordinari per Guendouzi e Rovella, per il francese novanta minuti giovedì scorso mentre per l’ex Monza continua a pendere inesorabile la diffida ma non ci sono alternative visto che dal primo minuto partirà anche Dele-Bashiru. Il nigeriano agirà in mezzo alla trequarti con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati, il riferimento avanzato è Castellanos. Panchina per Pedro dopo due gare da titolare consecutive così come Tchaouna e Noslin. Dietro nessun problema con il ritorno della coppa Gila-Romagnoli a protezione di Ivan Provedel, Lazzari sulla corsia destra e Pellegrini sulla fascia mancina. Verso la convocazione i giovani della Primavera Milani e Di Tommaso impegnati ieri nel proprio campionato.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Rovella, Isaksen

Indisponibili: Nuno Tavares, Vecino, Castrovilli, Dia

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All.: Fabio Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Hainault, Camara, Estevez, Mihaila, Almqvist, Carpentier, Valenti, Anas, Osorio, Hernani.

Squalificati: -

Indisponibili: Kowalski, Circati, Di Chiara, Cyprien, Beranbé.

ARBITRO

Luca Zufferli della sezione di Udine

Assistenti: Christian Rossi (sezione di La Spezia) – Valerio Vecchi (sezione di Lamezia Terme)

IV uomo: Daniele Chiffi della sezione di Padova

VAR: Daniele Paterna (sezione di Teramo)

AVAR: Davide Massa (sezione di Imperia)