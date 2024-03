Lazio Women, le dichiarazioni pre partita di Grassadonia e Kuenrath

Tramite i canali ufficiali del club, prima della sfida tra Lazio Women e Bologna, in programma quest’oggi alle ore 14:30, si sono espressi l’allenatore Gianluca Grassadonia e là centrocampista Melanie Kuenrath.



L’allenatore si è focalizzato sulla gara di oggi e sui tifosi della sua squadra:

La squadra ha lavorato molto bene, come già detto, aveva bisogno di questa sosta per ricaricare le batterie. Abbiamo recuperato qualche giocatrice che ci sarà utile da qui alla fine e adesso abbiamo cinque partite importantissime prima della sosta pasquale dove sappiamo che dobbiamo spingere al massimo. Oggi sarà la prima finale.

Sul Bologna:

Me l’aspetto arrabbiata. Col Cesena è stata una partita in bilico almeno fino al 70’, erano 1 a 0 e dopo hanno preso gol abbastanza rocamboleschi. Sappiamo che il Cesena è una realtà di questo campionato. Abbiamo anche visto in settimana che la classifica non rispecchia i valori di questa squadra che ha dei numeri importanti, quindi sarà difficile come tutte. Sappiamo benissimo qual è il nostro percorso e qual è il nostro obiettivo, la squadra sta lavorando veramente bene e ci approcciamo per affrontare questa gara per noi molto importante”.

Sui tifosi:

Per me è sorprendente. Vedere a Tavagnacco o altri campi la presenza di questa gente appassionata, che macina chilometri, è uno stimolo in più e una responsabilità maggiore che abbiamo. Ripeto dobbiamo spingere per 12 partite, ognuna sarà una finale. Sappiamo bene il nostro obiettivo, lo desideriamo e abbiamo anche una società che ci è vicina e ci sostiene. Avanti Lazio”.

Goldoni e Hovmark:

Sono importanti, abbiamo bisogno di tutte nel rush finale. Tutte si allenano al massimo perché sanno che devono sfruttare gli allenamenti settimanali per mettermi in difficoltà e ognuna di loro avrà la possibilità, perché arriverà. Devono timbrare il cartellino in maniera positiva. Per noi allenatori avere abbondanza è fondamentale. Avere difficoltà nel mettere giù la formazione, ancor di più. Per loro è uno stimolo, prima di gennaio mancava questa competitività all’interno soprattutto per qualche infortunio e invece ora c’è grande competitività. Loro sanno che devono spingere e lavorare duro durante la settimana, ma è l’unico via per arrivare al massimo da qui fino alla fine del campionato".

Di seguito le dichiarazioni di Kuenrath:

Ci siamo allenate duramente. Abbiamo tutte lo stesso obiettivo che è quello di vincere il campionato. Stiamo dando il nostro meglio giorno per giorno, anche settimana scorsa durante la sosta abbiamo fatto una bella settimana di allenamenti.

Sul Bologna:

È una bella squadra, sicuramente non da sottovalutare. È una squadra che tende a giocare, sono a metà classifica e sicuramente non hanno niente da perdere e potranno giocare libere. Mi aspetto una squadra aggressiva, ma sono convinta che se mettiamo in campo tutto quello che abbiamo la possiamo vincere e portare punti a casa

Abbiamo una squadra molto competitiva, ma proprio questo è ciò che ci porta avanti e ci fa crescere. Abbiamo bisogno di tutte, sia di quelle che giocano sia di quelle che giocano meno perché il campionato si vince insieme. Sicuramente c’è da lottare per ogni posto tutte le settimane

Sugli obiettivi personali: