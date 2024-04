Il Messaggero | Ora serve un'impresa contro la Juve. Guendouzi è tornato, Ciro ancora no

Come scrive il Messaggero, il confronto tra Tudor e Guendouzi c'è stato e si è deciso che il bene della Lazio viene prima di tutto, quindi si continuerà come prima: unità di intenti, ma con la possibilità che la miccia si riaccenda all'improvviso. Inevitabile, con due caratteri del genere: da una parte un allenatore che raramente scende a compromessi, dall'altra un calciatore che vorrebbe sempre giocare.

Rientra Guendouzi: titolare con la Juve?

L'unica certezza ad ora è che il francese è tornato in gruppo, come annunciato da Tudor stesso a Genova. Si è allenato assieme a chi non ha giocato o è subentrato, mentre i titolari hanno svolto una seduta di scarico. Chissà se Matteo, obbligatoriamente riscattato dal Marsiglia, riuscirà a rientrare in questo gruppo martedì sera contro la Juve. Non sarà semplice però togliere la titolarità a Vecino o Kamada, partiti titolari in 4 partite su 5 con Tudor.

Guendouzi in campo

Quando torna Immobile?

Da quando il croato siede sulla panchina della Lazio, né Castellanos né Immobile sono riusciti a segnare. Lo stesso tecnico non ha esitato a rimarcare che davanti sta mancando qualcosa. A fermare l'argentino è stato qualche tocco impacciato di troppo, mentre per quanto riguarda il capitano si è trattato di un trauma al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'obiettivo era rientrare contro la Juve martedì, ma Ciro è ancora in dubbio, avendo svolto solo lavoro differenziato ieri.

Obiettivo Coppa Italia

Stamattina se ne saprà di più, quando la squadra inizierà le prove tattiche. I risultati della serie A stanno riportando entusiasmo, ma Tudor vuole provare a raggiungere l'Europa anche tramite la Coppa Italia. Il 2-0 è un risultato pesante, come detto dal tecnico in conferenza stampa, ma si può ribaltare.