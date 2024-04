Nuova grande emozione per Eriksson, ospite del Goteborg in Svezia

Sven Goran Eriksson ha vissuto un'altra grandissima emozione nella giornata di ieri. L'allenatore svedese, che non molto tempo fa ha rivelato di essere affetto da un cancro incurabile al pancreas, dopo aver coronato il sogno di allenare il Liverpool, seppur per un'amichevole, ed esser stato invitato dal Benfica la scorsa settimana, ieri è stato ospite di un'altra squadra che per lui ha significato molto. Nel 1982 Eriksson infatti vinse lo storico triplete con il Goteborg in Svezia, conquistando campionato, coppa nazionale e coppa UEFA contro il favoritissimo Amburgo.

L'omaggio del Goteborg

La curva del club svedese ha omaggiato l'allenatore con un suo ritratto esposto in curva, cori e applausi. Eriksson, visibilmente commosso ed emozionato, ha commentato così la dedica: “Non so se è pioggia o lacrime penso che siano lacrime. E' assolutamente incredibile, mi sento commosso.”

Di seguito il video: