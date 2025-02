Il messaggio di Baroni sui social: "La voglia del coraggio…"

La Lazio ha pareggiato il big match casalingo contro il Napoli al termine di una gara con la dea bendata che di certo non ha sorriso ai biancocelesti, che hanno dovuto combattere contro errori individuali ed una buona dose di sfortuna con un gol annullato per centimetri ed un autogol a dir poco rocambolesco. La squadra di Baroni è però uscita tra gli applausi dello Stadio Olimpico per quanto mostrato in campo con la voglia di vincere che si è spenta solo dopo il triplice fischio.

Il messaggio su Instagram di Baroni

L'allenatore biancoceleste, che sta conquistando sempre più di partita in partita tutto il popolo laziale, ha rilasciato un messaggio sul proprio profilo Instagram ufficiale dopo la partita di ieri, che sicuramente da un certo punto di vista può lasciare l'amaro in bocca.

Questo il messaggio di Baroni, già inondato da like e commenti tutti positivi da parte dei supporters biancocelesti.

La voglia del coraggio, l’unica orchestra che non smette di suonare, c’mon guys! 🤍🩵🦅

Il post su Instagram