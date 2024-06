Il Messaggero | Le richieste di Tudor: il punto su acquisti e cessioni

Come scrive Il Messaggero, sono tante le operazioni sul tavolo, scontate col cambio di modulo. Tudor ha fissato delle priorità, il resto si vedrà strada facendo.

Le richieste del tecnico

Urge un altro difensore centrale, se resterà Romagnoli, e almeno un altro esterno con Hysaj sul mercato. La situazione Guendouzi andrà maneggiata con cura, in attesa di offerte da 25-30 milioni dall'estero per sfruttare l'incasso per una mezz'ala più congeniale al suo credo. Lavorerà su Rovella, anche su Isaksen se non verrà piazzato al Feyenoord, ma serve un altro bomber titolare da aggiungere a Immobile e Castellanos per cautelarsi sul mal di gol patito quest'anno.

Lo spogliatoio è in subbuglio

È ovvio che i tagli e le considerazioni di Tudor abbiano riportato lo spogliatoio in subbuglio. Igor è gelido, il rapporto con la squadra non è ancora decollato, per questo c'è chi tifa per l'addio anticipato. Ma Lotito lo ha preso proprio dopo aver accusato il gruppo di tradimento a Sarri a marzo scorso. Dunque, il carattere di Tudor gioca a suo favore, compreso il comportamento tenuto con Luis Alberto all'ultima giornata contro il Sassuolo, dopo le sparate post-Salernitana e l'ingresso al piccolo passo a San Siro. Il bastone va bene, si spera che la carota tirata fuori ieri all'Invito non finisca però in un pinzimonio.