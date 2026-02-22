Provedel strabiliante: ecco dove si piazza il biancoceleste nella classifica portieri

Con il Campionato 2025/2026 quasi giunto al termine, Fanpage ha stilato la classifica portieri a seconda della percentuale delle parate rispetto ai tiri ricevuti.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

La classifica portieri

​Nel calcio moderno, la percentuale di parate rispetto ai tiri ricevuti è il dato più spietato e reale per misurare l'efficacia di un portiere, e l'attuale classifica di Serie A delinea una gerarchia tanto chiara quanto sorprendente: in vetta domina Svilar (Roma) con l'82,6%, seguito da un podio d'eccellenza composto da Butez (Como) all'81% e Maignan (Milan) all'80,8%, inseguiti a brevissima distanza dalla costanza di Provedel (Lazio) al 79,4%, dalla reattività di Audero (Cremonese) al 79,3% e dalla solidità di Carnesecchi (Atalanta) al 79,2%. Scendendo nel cuore della graduatoria troviamo Muris (Sassuolo) al 76%, Caprile (Cagliari) al 73%, Suzuki (Parma) al 72,3%, la coppia composta da Semper (Pisa) e Sommer (Inter) al 71,4%, Milinkovic Savic (Napoli) al 71,1%, Corvi (Parma) al 70,8%, Falcone (Lecce) al 70,7% e Leali (Genoa) al 69,6%, mentre stupisce trovare nella zona bassa nomi altisonanti come Di Gregorio (Juve) al 68,7% e De Gea (Fiorentina) al 68,5%, seguiti da Ravaglia (Bologna) al 68,2%, Okoye (Udinese) al 65,2%, Paleari (Torino) al 63,1%, Montipò (Verona) al 61,5% e infine Israel (Torino), che chiude la lista con il 60%.

Ivan Provedel: il leader della stagione

​In questo scenario di eccellenza, Ivan Provedel si conferma una delle certezze più solide del Campionato. Il portiere della Lazio, infatti, occupa stabilmente la quarta posizione, con una percentuale di parate del 79,4% e 12 clean sheet. La stagione 2025/2026 del talento biancoceleste è caratterizzata da una continuità impressionante: non è solo la reattività sulla linea a colpire, ma la capacità di mantenere la porta inviolata anche sotto pressione costante.