Serie A, Di Marzio svela la Top 5 assistman: c'è anche un biancoceleste
Gianluca Di Marzio ha pubblicato sui social la Top 5 assistman del Campionato di Serie A e tra i nomi presenti risalta una leggenda biancoceleste
Gianluca Di Marzio ha pubblicato sulla proprio piattaforma social la Top 5 assistman del Campionato di Serie A e tra i nomi presenti risalta una leggenda biancoceleste.
La Top 5 assistman
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, con l'assist servito nell'ultimo match contro il Lecce, Federico Dimarco ha raggiunto quota 15 passaggi vincenti stagionali, eguagliando così il record personale stabilito da Luis Alberto. Il Mago ancora occupa il terzo posto (a pari merito con il nerazzurro) grazie ai 15 assist distribuiti con precisione chirurgica. Davanti a loro resta solo il Papu Gomez con 16, mentre a chiudere la Top 5 ci pensano Domenico Berardi (14 assist nel 2021/22) e un’altra leggenda del Campionato: Marek Hamsik (14 assist nel 2012/13).