Italia-Francia: sold out in vista per il match della UEFA Nations League

A tre settimane dalla tanto attesa sfida tra Italia e Francia, la vendita dei biglietti per il match, che si terrà domenica 17 novembre allo stadio Meazza di Milano, sta procedendo a gonfie vele. Attualmente, sono già stati venduti 53.000 biglietti, avvicinandosi rapidamente al tutto esaurito.

Depositphotos

Dettagli sul biglietto

Il match, che rappresenta l'ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League, promette di essere un evento emozionante per i tifosi di entrambe le nazionali. I biglietti per il primo anello Blu e il primo anello Verde sono già esauriti, così come quelli della promozione dedicata alle famiglie. Tuttavia, è ancora possibile acquistare biglietti a prezzo ridotto riservati a specifiche categorie: Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari, rendendo l'evento accessibile a un pubblico più ampio.

Dove acquistare i biglietti

I tagliandi sono disponibili presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti ufficiali figc.vivaticket.it e vivaticket.com. L'attesa per la partita è palpabile, considerando che la Nazionale non gioca a Milano da poco più di un anno, quando ha affrontato l'Ucraina, vincendo 2-1 con una doppietta di Frattesi.

Un legame storico

È interessante notare che Milano ha un significato storico per la Nazionale italiana. Proprio lì, il 15 maggio 1910, l'Italia disputò la sua prima gara ufficiale, battendo la Francia con un netto 6-2 all'Arena Civica. Questo incontro non solo segna l'inizio della storia della squadra, ma rappresenta anche un legame speciale tra le due nazioni, che si ritrovano ora sul campo dopo oltre un secolo di confronti.

Aspettative per il match

Con l'emozione che circonda la partita e la crescente affluenza dei tifosi, si preannuncia un'atmosfera straordinaria allo stadio Meazza. I supporter di entrambe le squadre sono pronti a sostenere i propri beniamini in una serata che promette spettacolo e competizione di alto livello.