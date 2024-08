CdS | Folorunsho chiama la Lazio: sarebbe un ritorno a furor di popolo

Michael Folorunsho, il centrocampista cresciuto nelle giovanili biancocelesti, potrebbe fare il suo ritorno alla Lazio. Il giocatore, attualmente in forza al Napoli, sembra destinato a lasciare il club partenopeo, e l'ipotesi di un ritorno a Roma sta prendendo sempre più piede.

Le cifre della trattativa

Come riortato dal Corriere dello Sport, la valutazione che il Napoli ha fissato per Folorunsho è di 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere accessibile per la Lazio, soprattutto considerando l'entusiasmo dei tifosi che vedrebbero di buon occhio il suo ritorno. Un aneddoto interessante riguarda il mancato trasferimento di Folorunsho all'Atalanta pochi giorni fa. L'accordo sembrava vicino, con una cifra concordata di 15 milioni più 3 milioni di bonus, ma l'affare è saltato perché il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, non era disposto a concedere al Napoli il 30% sull'eventuale rivendita del giocatore. Questo intoppo ha riaperto la possibilità per la Lazio, che potrebbe ora approfittare della situazione per riportare Folorunsho a casa.