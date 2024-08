Cds | Lazio, Dia ora è più vicino: c'è il sì del senegalese

Boulaye Dia è sempre stato al centro dei pensieri biancocelesti. Tre giorni fa, martedì sera, c'è stato un incontro a Roma tra i suoi agenti e la Lazio. L'attaccante della Salernitana, attualmente in rottura totale con il club campano, ha espresso il suo gradimento per un possibile trasferimento nella Capitale sponda biancoceleste. Nonostante la pista sembrasse essersi raffreddata qualche settimana fa a causa di sirene inglesi, ora tali piste sembrano essersi raffreddate e l'attaccante scalpita per una nuova esperienza.

Baroni preoccupato: servono più gol

La ricerca di un nuovo attaccante da parte di Fabiani si è intensificata negli ultimi giorni, spinta da una preoccupazione di mister Baroni: la Lazio crea molto ma segna poco. Anche contro il Southampton, la squadra biancoceleste ha costruito diverse palle gol, ma ne ha concretizzata solo una, la più difficile, con Castellanos.

Prima servono le uscite: la lista blocca il mercato in entrata

C'è un problema: la necessità di liberare posti in lista, poiché il club biancoceleste attualmente non può acquistare giocatori over 22. Il ds attualmente è al lavoro per sfoltire la rosa: Hysaj è un nome papabile per la cessione, ma non si esclude che possa partire anche Isaksen. Anche Cancellieri è in uscita. Per vedere nuovi arrivi a Formello bisognerà attendere, ma Dia è più vicino di prima alla Lazio, anche se non è ancora da considerare al traguardo.