Lazio-Bologna, tutti in piedi per Sinisa

Mancano cinque minuti all’inizio della partita e tutto l’Olimpico è in piedi per Mihajlovic. Anche il settore ospiti occupato dai tifosi bolognesi. Applausi scroscianti, in Curva Maestrelli compare una coreografia con una sua foto che lo ritrae con la maglia della Lazio e la fascia al braccio. Sotto c’è scritto “Sinisa nel cuore”. Un momento commuovente, tutti uniti dall’amore per un grande uomo prima che per un grande campione. Parte il coro “..E se tira Sinisa è gol!”, nel maxi schermo vengono mostrate delle sue foto in cui è sorridente. Tra gli spalti è presente anche la sua famiglia, la moglie Arianna e i cinque figli Dusan, Marco, Miroslav, Virginia, Viktorija. Un momento commuovente ma allo stesso tempo carico di emozioni fortissime.