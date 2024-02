MOVIOLA | Lazio-Bologna, gestione rivedibile di Maresca

Inizia la partita e il primo tempo, condotto dall’arbitro Maresca, è rivedibile. La compagine di Thiago Motta appare molto aggressiva e commette diversi falli ma il direttore di gara sembra non sanzionarne un paio che potevano essere considerati da cartellino giallo; abbastanza generoso in alcune situazioni. L’unico giallo estratto nei confronti del Bologna è al minuto ‘24 quando il centrocampista Fabbian commette un’infrazione a palla lontana rimediando una manata sul volto nei confronti di Cataldi. Sanzione per lo stesso Cataldi che al minuto ‘35 commette un fallo al limite dell’area biancoceleste. La prima porzione di gara termina, dopo ‘3 minuti di recupero, sul risultato di 1-1, il vantaggio lo firma Isaksen grazie all’assist di Ciro Immobile al ’18. Pareggio rossoblù di El Azzouzi al’38 con la complicità di Luis Alberto e Provedel che commettono un pasticcio difensivo.

Inizia la ripresa e subito ammonizione per El Azzouzi per un intervento in scivolata su Marusic. Giallo questa volta corretto. Minuto ‘64, fallo netto nei confronti di Danilo Cataldi al limite dell’area bolognese con gli estremi per una sanzione, nemmeno fischiato dal direttore di gara. Cartellino giallo estratto nei confronti di Marusic nell’azione del gol di Zirkzee al minuto ‘78. Sanzione nel finale per Aebischer. La sfida termina 2-1 in favore del Bologna dopo ’4 minuti di recupero. Nel complesso negativa la gestione della gara da parte di Maresca.