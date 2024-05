Aggiornamento Kamada-Lazio

Si preannuncia una nuova telenovela in casa Lazio con l'entourage del calciatore nipponico e la Lazio che sono in fitto contatto per trovare la quadra finale e mettere un punto alla questione intorno a Kamada una volta per tutte.

Le voci si stanno rincorrendo in questi giorni con un tira e molla infinito, ancora non è chiaro se Kamada eserciterà la clausola presente sull'attuale contratto che farebbe scattare un rinnovo automatico per altri tre anni. Per fare chiarezza è intervenuto su X l'esperto di calciomercato Matteo Moretto che parla della volontà del calciatore di inserire una clausola rescissoria.

Il Tweet di Matteo Moretto



Aggiornamento rinnovo Kamada-Lazio. Nella giornata di ieri il calciatore aveva accettato di rinnovare per più di un anno [attivando l’opzione già concordata sul contratto precedentemente firmato] favorendo il proseguimento dell’effetto del Decreto Crescita ma solo ad una condizione: l’inserimento di una clausola di rescissione molto bassa. Claudio Lotito vorrebbe una clausola fissata intorno ai 20 milioni di euro. L’accordo siglato un anno fa [con opzione di rinnovo] deve essere validato entro il 31 maggio con una PEC. Le parti sono in stretto contatto per arrivare a una soluzione definitiva.