Lazio-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali: la scelta su Castellanos

Serata decisiva per il futuro della Lazio in Europa League. Alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il ritorno per gli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, una sfida fondamentale. All'andata la squadra di Baroni ha trovato la rete del 2-1 definitivo grazie al goal al 98' di Isaksen, una gara da cardiopalma con una Lazio in doppia inferiorità numerica. Questa sera i biancocelesti dovranno mantenere il vantaggio conquistato all'andata per raggiungere la qualificazione ai quarti di finale.

In porta Provedel favorito su Mandas, in difesa confermato Marusic sulla fascia destra con Patric che farà parte della coppia di centrali insieme a Romagnoli, infine, nonostante l'assenza contro l'Udinese, Tavares partirà dal primo minuto sulla fascia sinistra. A centrocampo scelte obbligate data la squalifica di Rovella: Guendouzi e Vecino. In attacco Baroni conferma Isaksen a destra, con Zaccagni a sinistra, mentre sulla trequarti sarà titolare Pedro, preferito a Dia, con Castellanos davanti come riferimento centrale.

Out da metà febbraio, il Taty è stato recuperato e, nonostante le indiscrezioni che lo pensavano in panchina, l'attaccante argentino partirà invece titolare nella sfida casalinga contro il Viktoria Plzen.

Di seguito le formazioni ufficiali di Baroni e Koubek, in vista del match tra Lazio e Viktoria Plzen in programma alle ore 18:45.

La formazione titolare di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Milani, Lazzari, Gila, Tchaouna, Nazzaro, Serra, Dia, Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

Le scelte ufficiali di Koubek

VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedicka; Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu; Sulc, Kalvach, Cerv; Vydra, Durosinmi, Memic. A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Hejda, Doski, Panos, Sojka, Valenta, Havel, Kopic, Adu, Vasulin. Allenatore: Miroslav Koubek.