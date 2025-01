Giorno di vigilia europea per la Lazio di Marco Baroni che si appresta a disputare l'ultima partita della prima fase di Uefa Europa League, lo farà contro il Braga, domani alle 21:00, da prima in classifica forte di una differenza reti importante che al netto di scenari apocalittici la vedranno ben salda al primo posto. Non sarà una gara semplice, però, soprattutto in ottica gestione con le liste chiuse imposte dalla UEFA e l'assenza di due giocatori come Rovella e Zaccagni, squalificati per diffida.

Guendouzi e Dia assenti, tanti i Primavera presenti

Alle 11:00 al Centro Sportivo di Formello è scattata la rifinitura prima della partenza per il Portogallo con i primi 15' di allenamento aperti ai media. Baroni avrà le scelte limitate motivo per cui, in attesa ancora delle convocazioni ufficiali sono stati ben sette i ragazzi della Primavera aggregati per l'allenamento di questa mattina (Zazza, Bordoni, Nazzaro, Di Tommaso, Balde, Ricardo Bordon e Serra); due sono le assenze che si notano: Guendouzi e Dia, si tratta probabilmente di una scelta conservatrice visto che saranno quasi obbligati ad essere della partita, soprattutto il francese in mezzo al campo.

Le foto e video dell'allenamento

Formello - LazioPress

Provedel, Mandas - LazioPress

Castellanos - LazioPress