Portogallo, il ct Martinez: “Ecco perché ho convocato Tavares”

Il Portogallo convoca Tavares

La nazionale guidata dal tecnico Martinez ha dovuto fare a meno di Dalot per via di un infortunio: al suo posto è stato chiamato proprio Nuno Tavares. Di certo non una buona notizia per il mister Sarri viste le due settimane di lavoro e i problemi fisici che hanno limitato e non poco il terzino portoghese nella scorsa stagione.

Tavares - LazioPress

Il ct del Portogallo ha voluto spiegare il motivo della convocazione in conferenza stampa: queste le sue dichiarazioni.

Portogallo, Martinez spiega la convocazione di Tavares