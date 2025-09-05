Portogallo, il ct Martinez: “Ecco perché ho convocato Tavares”
Il ct del Portogallo ha voluto spiegare il motivo della convocazione in conferenza stampa: queste le sue dichiarazioni
Il Portogallo convoca Tavares
La nazionale guidata dal tecnico Martinez ha dovuto fare a meno di Dalot per via di un infortunio: al suo posto è stato chiamato proprio Nuno Tavares. Di certo non una buona notizia per il mister Sarri viste le due settimane di lavoro e i problemi fisici che hanno limitato e non poco il terzino portoghese nella scorsa stagione.
Portogallo, Martinez spiega la convocazione di Tavares
Nuno Tavares è stato convocato perché era l'unico giocatore in grado, in un solo allenamento, di applicare i concetti su cui abbiamo lavorato in precedenza, in particolare durante le Final Four della Nations League.