Ventireesima giornata di Serie B femminile e la Lazio allunga a + 5 sulla seconda. La Ternana, infatti, diretta concorrente delle biancocelesti per il primo posto e conseguente promozione in Serie A, ha pareggiato contro l'Hellas Verona e raggiunge quota 57 punti in classifica. Le ragazze di Grassadonia dunque, grazie alla 20esima vittoria in campionato ottenuta ieri contro il Cesena, rimangono ben salde al primo posto con 62 punti.

Obiettivo promozione diretta

Lazio e Ternana stanno disputando un campionato di pari passo per la conquista del primo posto. Le ragazze umbre hanno perso punti la scorsa settimana e le biancocelesti ieri ne hanno approfittato mettendo a segno una vittoria in rimonta contro il Cesena terzo. Le due squadre devono ancora affrontarsi nello scontro diretto del girone di ritorno, che ci sarà il 5 maggio, quindi è ancora tutto in ballo ma con i risultati di questa giornata la Lazio si avvicina sempre di più all'obiettivo promozione diretta.

Obiettivo sfumato per un pelo lo scorso anno, dopo che, nonostante un campionato dominato, la squadra arrivò ai playoff e perse contro il Pomigliano d'Arco, che rimase in Serie A ai danni delle biancocelesti.