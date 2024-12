Lazio, Giordano: “Neppure io credevo che la Lazio sarebbe arrivata fino a questo punto, sta andando talmente bene che…”

La Lazio sorprende e vola ancora più in alto, lo ha dimostrato l’ultima volta domenica sera allo stadio Maradona di Napoli dove ha abbattuto la squadra campana per la seconda volta consecutiva in quattro giorni, prima in Coppa Italia e poi in campionato. La squadra di Baroni ha mostrato coesione, consapevolezza e determinazione nel portare a termine due importanti obiettivi: staccare pass per i quarti di Coppa Italia e proseguire in campionato, acquistando punti e mantenendosi nelle zone più alte della classifica. A commentare questa Lazio, anche l’ex calciatore biancoceleste Bruno Giordano (alla Lazio dal 1975 al 1985). L’ex calciatore che vanta con il maggior numero di reti realizzate nelle coppie nazionali con la maglia della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

Nella prossima pagina l’intervista