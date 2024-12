Lazio, Lotito e gli obiettivi della società tra stadio e mercato: le novità

La Lazio domenica ha ottenuto l’ultimo successo contro il Napoli, il secondo in quattro giorni, dopo quello di Coppa Italia. In una settimana, sfidando due volte gli aspiranti vincitori dello scudetto di quest’anno, la Lazio ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Si guarda avanti, verso gli obiettivi e il futuro, uno fra questi lo stadio Flaminio, aspirante primo stadio di proprietà della società sportiva Lazio e tra i progetti prioritari del patron biancoceleste, senza dimenticare gli obiettivi sul campo e la necessità di rinforzare la rosa.

Lazio, verso obiettivi e priorità: lo stadio

I prossimi due step sono chiari: il mercato e il Flaminio. Circa la questione stadio, come riporta Il Messaggero, ieri la Roma Nuoto ha presentato la lettera protocollata sul Flaminio, chiedendo al Comune di rispondere entro 5 giorni e chiudere la conferenza dei servizi con esito positivo. Domenica Lotito ha dichiarato di aver già preparato 200 pagine di studio di pre-fattibilità e fissato, nella giornata di ieri, un appuntamento per venerdì 13 alle 10 in Campidoglio. Rimane l’ipotesi con e senza copertura dello stadio e in più l’accordo con Legends, responsabile della ricerca dello sponsor (Emirates interessato), non solo per la costruzione dell’impianto.

