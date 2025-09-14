Sassuolo-Lazio, Fabiani: "Faremo mercato a gennaio, sulla formazione..."

Le parole del Ds dei biancocelesti nel pre partita contro i neroverdi

Matteo Ischiboni /
Verso Sassuolo-Lazio, le parole del Ds

Al Mapei Stadium è tutto pronto per la prossima gara della Lazio. La squadra di Sarri punta alla seconda vittoria consecutiva in campionato, che sarebbe anche la prima lontano dall’Olimpico in questa stagione.

A ridosso del fischio d’inizio, il Ds della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni a DAZN:

Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando ha fatto lo scorso anno ottime cose, tutte queste ore di viaggio non aiutano se il mister ha dato questa fiducia è perché ha valutato tutte le condizioni. Il mercato non dorme mai, a gennaio faremo delle valutazioni, laddove dovessimo ravvisare o il mister ci darà delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze del squadra. Si farà mercato? Si possono fare entrate e uscite è fuori discussione.

Guendouzi? Lui è un leader anche a casa sua, figuriamoci in campo o nello spogliatoio, non gli va mai di perdere neanche con i figli, figurati nel suo mestiere.

Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport:

La partita di oggi?  Affronteremo una squadra che non rispecchia la classifica. E' molto organizzata, soprattutto dal punto di vista tecnico e tattico. Oggi sarà molto complicato, l'approccio dei nostri giocatori dovrà essere diverso rispetto quello avuto con il Como.

