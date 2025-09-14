Sassuolo-Lazio, Muharemović: "Giochiamo per fare punti"
Il difensore bosniaco analizza il momento neroverde dopo le prime due sconfitte stagionali
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Verso Sassuolo-Lazio
Poche dichiarazioni ma significative quelle di Muharemović, intercettato dai microfoni di Sky Sport nel pre-gara contro la Lazio.
Il difensore bosniaco ha commentato il difficile avvio di stagione del Sassuolo, reduci da due sconfitte nelle prime giornate di campionato, sottolineando la volontà della squadra di invertire la rotta.
Queste le sue parole:
Giochiamo per i punti, arriviamo da un momento difficile ma è ancora l'inzio. La squadra ha qualità. Ce la possiamo fare.