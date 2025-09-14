Sassuolo-Lazio, Muharemović: "Giochiamo per fare punti"

Il difensore bosniaco analizza il momento neroverde dopo le prime due sconfitte stagionali

Matteo Ischiboni /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Verso Sassuolo-Lazio

Poche dichiarazioni ma significative quelle di Muharemović, intercettato dai microfoni di Sky Sport nel pre-gara contro la Lazio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il difensore bosniaco ha commentato il difficile avvio di stagione del Sassuolo, reduci da due sconfitte nelle prime giornate di campionato, sottolineando la volontà della squadra di invertire la rotta.

Queste le sue parole:

Giochiamo per i punti, arriviamo da un momento difficile ma è ancora l'inzio. La squadra ha qualità. Ce la possiamo fare.

3° Giornata Serie A Live | Sassuolo-Lazio 0-0: si comincia!
Sassuolo, Carnevali: "Gara difficile, servono punti. Su Berardi..."