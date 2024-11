Lazio, Nicolò Rovella continua l'esultanza sui social

Nicolò Rovella continua la sua crescita a suon di prestazioni eccezionali che lasciano a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori. E' il metronomo del centrocampo biancoceleste, determinante in fase di costruzione e pazzesco nell'interrompere passaggi e filtranti degli avversari. La Lazio vince con il Cagliari anche grazie al suo lavoro sporco a centrocampo. Rovella lascia correre la sua grande soddisfazione e gioia sui canali social.

Il post social del calciatore

Il numero 6 del centrocampo laziale condivide coi propri tifosi, tramite social, le emozioni di questa serata e di questa vittoria per 2-1 nei confronti del Cagliari. Foto del match a far da protagonista ma sicuramente la più bella in assoluta resta quella dei calciatori che festeggiano sotto la curva esponendo tutti insieme uno stendardo dedicato a Francesco e Flavio, quest'ultimo scomparso a soli 25 anni dopo una malattia rara. La vittoria è tutta per loro, i due fratelli gemelli della Lazio. E tutta la squadra si sta stringendo con grande affetto attorno alla famiglia.

La crescita di Rovella

Nicolò Rovella è uno dei tanti che è rinato con la cura del mister Marco Baroni. Un giocatore completamente rivoluzionato. Lo scorso anno tanti alti e bassi senza collezionare mai prove troppo convincenti e con delle critiche sono arrivate alla società per investito una cifra così importante per un giocatore che non faceva minimamente la differenza. Quest'anno Rovella è ripartito da zero e chissà se la differenza non l'ha fatta proprio la cura Marco Baroni.