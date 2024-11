Caicedo esulta: pazzo di questa Lazio e di Rovella

Felipe Caicedo è rimasto legatissimo all'ambiente Lazio. L'ex attaccante laziale spesso torna a parlare dei biancocelesti, li segue continuamente ed esterna pensieri e gioie appena ve ne è occasione. Anche questa sera festeggiare la faticosa vittoria della Lazio di Baroni contro il Cagliari di Davide Nicola. Oltre alle considerazioni che il panterone ha riportato sul gruppo squadra e quello che fa vedere in campo nei suoi match, Felipe Caicedo, ha anche già il suo idolo indiscusso. Parliamo di Nicolò Rovella, protagonista di ripetute partite di sacrificio al servizio della squadra per cui l'attaccante ecuadoregno ha perso davvero la testa in termini tattico-tecnici.

Il post social di Caicedo

La sua opinione su Baroni

Felipe Caicedo è uno dei tanti stupiti per l'operato di questa Lazio. La squadra biancoceleste è compatta e completa a 360 gradi. Mister Baroni ha costruito un'armata con uno spirito incredibile nonchè con una identità di gioco ben precisa e di grandissima qualità. Tutto quello che porta ad affermare a Caicedo “Che Lazio!” , solo due parole ma che racchiudono a fondo stupore, stima e ammirazione per quello che si sta vedendo in campo.