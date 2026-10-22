Serie A, cambiano le designazioni per due partite dell'ottava giornata

Il cambio disposto dall’AIA riguarda anche il quarto ufficiale di Genoa-Venezia. Confermati gli altri incarichi.

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Matteo Marchetti sostituisce Andrea Zanotti come arbitro di Torino-Monza, gara dell’ottava giornata di Serie A in programma venerdì 23 ottobre alle 20.45. Cambia anche la designazione per Genoa-Venezia: Daniele Chiffi prende il posto di Marchetti come quarto ufficiale.

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Il cambio comunicato dall’AIA

L’AIA ha reso note le due sostituzioni con un comunicato. Zanotti era stato inizialmente designato per dirigere Torino-Monza. Al suo posto è stato indicato Marchetti, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di quarto ufficiale in Genoa-Venezia. Quell’incarico passa ora a Chiffi. Le modifiche riguardano dunque due partite dell’ottava giornata, senza cambiare l’arbitro designato per la sfida di Genova.

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La squadra arbitrale di Torino-Monza

Per la partita di venerdì 23 ottobre, alle 20.45, Marchetti sarà l’arbitro. Lo Cicero e Laghezza sono gli assistenti, mentre Massa è il quarto ufficiale. Al VAR è designato Massimi, con Camplone nel ruolo di AVAR.

La nuova composizione della squadra arbitrale recepisce la sostituzione di Zanotti annunciata dall’AIA. Le altre assegnazioni per Torino-Monza restano quelle riportate nel prospetto pubblicato da SportMediaset.

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