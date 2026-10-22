Serie A, cambiano le designazioni per due partite dell'ottava giornata

Matteo Marchetti sostituisce Andrea Zanotti come arbitro di Torino-Monza, gara dell’ottava giornata di Serie A in programma venerdì 23 ottobre alle 20.45. Cambia anche la designazione per Genoa-Venezia: Daniele Chiffi prende il posto di Marchetti come quarto ufficiale.

Il cambio comunicato dall’AIA

L’AIA ha reso note le due sostituzioni con un comunicato. Zanotti era stato inizialmente designato per dirigere Torino-Monza. Al suo posto è stato indicato Marchetti, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di quarto ufficiale in Genoa-Venezia. Quell’incarico passa ora a Chiffi. Le modifiche riguardano dunque due partite dell’ottava giornata, senza cambiare l’arbitro designato per la sfida di Genova.

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La squadra arbitrale di Torino-Monza

Per la partita di venerdì 23 ottobre, alle 20.45, Marchetti sarà l’arbitro. Lo Cicero e Laghezza sono gli assistenti, mentre Massa è il quarto ufficiale. Al VAR è designato Massimi, con Camplone nel ruolo di AVAR.

La nuova composizione della squadra arbitrale recepisce la sostituzione di Zanotti annunciata dall’AIA. Le altre assegnazioni per Torino-Monza restano quelle riportate nel prospetto pubblicato da SportMediaset.

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